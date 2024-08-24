Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как огурцы станут отличным дополнением к любому блюду.

В этот раз на своей странице в Instagram известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил простой и быстрый рецепт малосольных огурцов, который займет всего 10 минут вашего времени.

Ингредиенты:

Огурцы — 700 г

Соль — 8 г

Укроп, петрушка — по вкусу

Чеснок — по вкусу

Подсолнечное масло — по вкусу

Уксус — 20 г

Способ приготовления:

Нарежьте огурцы на четыре части вдоль, чтобы они быстрее промариновались, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Переложите нарезанные огурцы в пакет.

Добавьте соль, мелко нарезанные укроп и петрушку, а также измельченный чеснок. Залейте все подсолнечным маслом и уксусом, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

Закройте пакет и тщательно встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Поставьте пакет в холодильник на 10 минут.

Готовые малосольные огурцы можно подавать к столу сразу после маринования. Однако, храните огурцы в холодильнике не более двух дней, добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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