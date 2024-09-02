Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что, пока украинских журналистов не слышат в мире, там будут слушать российских и их ложь о войне с Украиной.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Чтобы противодействовать, назовите мне, кто возглавляет этот процесс прямо в нашем государстве? Помните, как президент Украины сказал, что есть мощная команда из 5-6 менеджеров. Мне хотелось бы знать, кто отвечает за информационно-психологические операции в нашем государстве? А если в более широком понимании, кто отвечает за стратегические коммуникации?», - спрашивает Сергей Кривонос.

В частности, считает он, мы не можем назвать ни одного украинского журналиста, который работает на каналах в европейских странах или в США и ежедневно информирует людей о реалиях российско-украинской войны.

«Если не слышат украинских журналистов на европейских каналах, достаточно неплохо слышат пророссийских журналистов. Поэтому это огромный провал по стратегическим коммуникациям, и одна из составляющих – это непосредственно противодействие российской дезинформации», - подчеркивает Сергей Кривонос.

Сейчас у нас активно обсуждают, что делать с Telegram, но возникает вопрос, констатирует он, альтернативы, которую Украина может или не может предложить, чтобы бороться с потоком дезинформации. По мнению генерал-майора, это хороший вопрос, но не для публичных дискуссий, хотя технически у Украины есть и такие возможности, и такие специалисты.

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