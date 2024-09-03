Нардеп Марьяна Безуглая выразила серьезные опасения по поводу решения главкома ВСУ Александра Сырского вывести из Угледара 72-ю отдельную механизированную бригаду.

В течение двух лет эта бригада успешно защищала город от атак и имела значительный опыт в этом регионе.

Как сообщает Безуглая на своей странице в Facebook, многочисленные обращения от военных указывают на глубокое недовольство и опасения по поводу такого решения.

По ее словам, 72-я бригада, хорошо знающая местность и эффективно отражавшая атаки противника, будет выведена из Угледара в ближайшее время. В этой связи военные и эксперты опасаются возможных негативных последствий для обороны города.

"Россияне уже проинформированы о запланированном отводе бригады и активно готовятся к наступлению. Это может привести к катастрофическим последствиям, аналогичным произошедшим в Торецке и Нью-Йорке после вывода 24-й бригады", - подчеркнула Безуглая.

Она выразила мнение, что такое решение может привести к значительному ослаблению обороны и расшатыванию фронта, что неприемлемо в текущих условиях.

Это решение было принято на фоне непростой ситуации на фронте, и оно вызвало широкий резонанс как среди военных, так и в общественных кругах.

Сами бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев обнародовали фото Угледара.





"Когда-то это был городок на Донетчине, где бурлила жизнь. Угледар был домом более 15 тысяч человек. Сейчас это сплошная руина, полная боли и потерь", - сообщили бойцы.





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