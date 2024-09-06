Рецептом домашних хачапури победительница "Мастер Шеф" Алина Бурик поделилась с украинцами на своей странице в Instagram – это очень просто и невероятно вкусно.
Для теста на четыре небольших хачапури "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:
- мука – 500 г
- теплая жидкость (молоко + вода) – 300 г
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- дрожжи сухие – 10 г
- растительное масло – 25 г
- яйцо – 1 шт. (для смазки)
Для начинки нам понадобится:
- сулугуни – 300 г
- крем-сыр - 300 г
- сливки – 50 г
- яйца – 4 шт.
- сливочное масло – по вкусу
В миске победительница "Мастер Шеф" смешивает теплую жидкость с солью, сахаром, дрожжами и третью муки. Перемешиваем до однородности и оставляем на 20 минут в теплом месте. После этого добавляем оставшуюся муку и замешиваем тесто. В конце добавляем растительное масло и снова перемешиваем.
Готовое тесто звезда "Мастер Шеф" делит на четыре части, формирует из них шарики, выкладывает на стол, присыпанный мукой, накрывает полотенцем и оставляет на 30 минут.
Для начинки просто смешиваем натертый сулугуни с крем-сыром и сливками. Каждый кусочек теста раскатываем, выкладываем сырную начинку и формируем кораблики-хачапури.
Сверху тесто смазываем размешанным яйцом и отправляем хачапури в разогретую до 180 градусов духовку до золотистости примерно на 20 минут. На каждое хачапури выбиваем яйцо и ставим в духовку еще на несколько минут.
Также звезда "Мастер Шеф" добавляет на каждое хачапури по кусочку сливочного масла, немного подсаливает яйцо – и можно наслаждаться.
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