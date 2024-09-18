Мобилизация в Украине продолжается, военных должны обеспечить вещами и продовольствием, но те, кто сейчас служит, посоветовали взять некоторые вещи самостоятельно и иметь их наготове еще до вручения повестки.

Список важных вещей от военных и волонтеров выглядит так:

Одежда и обувь: кроссовки, ботинки или берцы, предназначенные для военнослужащих, резиновые сапоги, запасные стельки, немало качественных носков.

Несколько комплектов термобелья, несколько пар трусов, два комплекта формы, тактические перчатки.

Головной убор – в зависимости от сезона.

Аммуния и принадлежности: бронежилет и плиты четвертого класса НАТО, военный шлем, тактические защитные очки-маска, противогаз.

Также в перечне вещей, которые необходимы военным на фронте есть спальник, туристический коврик, обязательно аптечка, складной нож, складная ложка-вилка, складная лопата.

Маленькие и крупные мусорные пакеты, газовая горелка, железная кружка, веревка.

Боевой медик Максим добавляет, что необходимо иметь турникет и "желательно периодически их менять и тренироваться в использовании".

С собой военным нужно также брать батарейки, фонарики, супер клей, иглы/нити, Павербанки.

Портативный инверторный генератор для зарядки устройств.

Личные вещи, в числе которых пачки сухих и влажных салфеток, зубная щетка, паста, мыло, бритва для бритья, шампунь.

Вещи, которые необходимы военным на фронте – туристические фильтры для воды, сухой душ, камуфляжная краска для лица, изолента, сухой спирт.

Источник: Суспільне.

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