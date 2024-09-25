Здесь вы узнаете, какие быстрорастущие овощи идеально подходят для посадки прохладного сезона, то есть осенью.

Взгляните на этот рейтинг быстрорастущих овощей прохладного сезона для посадки осенью, которые вы можете начать выращивать уже сейчас.

Итак, какие быстрорастущие овощи подходят для посадки осенью:

Морковь - юыстрорастущий овощ холодного сезона, полуустойчивая к морозу и легким заморозкам. Она развивается вполне нормально при различных температурных условиях, за исключением очень высоких температур. Часто говорят, что мороз или холодная погода осенью сделают ее еще слаще.

Шпинат может расти везде, где есть хотя бы полтора месяца прохладной погоды для роста. Шпинат - культура прохладного сезона, устойчивая к морозам и легким заморозкам.

Лук легко выращивать, у него довольно короткий период роста, и он занимает мало места в саду. Если у вас нет огорода, посадите несколько луковиц в цветнике или в горшке или коробке и поставьте их на террасе или на солнечном окне.

Если овощи лука посажены ближе друг к другу, вы можете собирать урожай с каждого следующего растения как зеленого лука, чтобы не мешать развитию луковиц оставшихся растений.

Редис - быстрорастущий овощ, который так же подходит для посадки осенью.

Едят редис сырым, целым, нарезанным ломтиками, кубиками или тертым. Вы также можете готовить и мариновать его.

Большинство из них обычно едят свежими и они являются хорошим дополнением к салату или заменой перцу на сэндвиче.

Семена салата следует сеять тонкими рядами на расстоянии от друга; для листовых типов проредите растения друг от друга, затем снова проредите, выдергивая каждое второе растение, когда оно наполовину вырастет.

Это будет способствовать образованию густо развитых растений.

Капусту можно сажать практически в любом месте, где прохладный осенний сезон роста. Это культура прохладного сезона, устойчивая к морозам и легким заморозкам.

Истосник: seedsnow.

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