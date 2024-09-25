Выращивание гороха на подоконнике кухни — это быстро, легко, полезно и очень полезно для вас с точки зрения питания.

Узнайте полезные лайфхаки, как вырастить большой урожай гороха на подоконнике, ведь это легкое занятие, которым можно заниматься с детьми.

Горох являются источником витаминов А, С, К и фолиевой кислоты, а поскольку они прорастают примерно через 5 дней, их можно сеять снова и снова, чтобы обеспечить себе постоянный и здоровый запас питательных веществ, который поможет вам пережить холодный период.

Как вырастить большой урожай гороха на подоконнике?

Наполните любой небольшой горшок, который поместится на вашем подоконнике, примерно на две трети компостом.

Подойдет любой обычный многоцелевой компост, никто не должен ходить за покупками.

Если у вас нет маленького горшка для гороха, вымойте горшок из-под йогурта или сливок и проколите несколько отверстий на дне для дренажа.

Подойдет любой обычный пакетик семян гороха. Это отличный способ использовать семена гороха с прошлого года, которые вы не успели использовать.

Горох можно сеять густо, просто слегка придавливая его, чтобы он хорошо соприкасался с почвой — поскольку он не вырастает до полного размера, он будет расти в условиях тесноты.

Если вы посыпете сверху еще немного компоста, это будет замечательно, если нет, то заглубите семена гороха немного глубже и насыпьте сверху немного компоста.

Подпишите горшок с горохом, налейте в него воды и поставьте на подоконник.

Старайтесь поддерживать почву с горохом влажной, но не заболоченной. Легкий ежедневный полив или опрыскивание будут хороши.

Источник: thepinkwheelbarrow.

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