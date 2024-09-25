Независимо от того, являетесь ли вы опытным садоводом или новичком в области растений, это руководство предоставит вам ценную информацию о том, как выращивать зелень на подоконнике и получить щедрый урожай.
Итак, хозяйки рассказали, какую зелень можно выращивать на подоконнике.
Травы идеально подходят для подоконников кухни. Такие травы, как базилик, петрушка и мята, не только добавляют свежие вкусы в вашу еду, но и привносят приятный аромат и пышную зелень в кухонное пространство. Эти травы прекрасно себя чувствуют на солнце и требуют регулярного ухода.
Базилик: ароматные зеленые листья с ярким ароматом.
Как ухаживать: регулярный полив, хорошо дренируемая почва и много солнечного света.
Лучшая комната: кухня с доступом к солнечному свету.
Среди зелени, которую можно выращиавть на подоконнике и получить щедрый урожай - петрушка.
Внешний вид: Пышные, вьющиеся зеленые листья.
Как ухаживать: Поддерживайте почву постоянно влажной и обеспечьте частичный солнечный свет.
Лучшая комната: Кухня с фильтрованным солнечным светом.
Маленькие овощи:
Если у вас есть солнечный подоконник, почему бы не попробовать выращивать помидоры черри , клубнику или миниатюрный болгарский перец? Эти небольшие овощные растения не только декоративны, но и обеспечивают свежий урожай прямо у вас под рукой.
Помидоры черри.
Внешний вид: Компактные растения с небольшими, ароматными томатами.
Как ухаживать: Регулярный полив, хорошо дренируемая почва и много солнечного света.
Лучшая комната: Солнечный подоконник или балкон.
Миниатюрные болгарские перцы.
Внешний вид: Компактные растения с красочными болгарскими перцами.
Как ухаживать: Хорошо дренируемая почва, регулярный полив и много солнечного света.
Источник: greenhousesdirect.
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