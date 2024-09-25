Опытные хозяйки рассказали, как выращивать помидоры на балконе, чтобы постоянно иметь урожай.

Постоянно собирать урожай с куста при выращивании помидоров на балконе — это большое достижение.

Как сообщили в youtube-канале "Мир Цветов TV", существует ряд сортов, которые были специально выведены как помидоры для балкона.

Вот некоторые из вещей, которые вам понадобятся для выращивания помидоров на балконе:

Солнечный подоконник — помидорам нужно много света.

Сорт помидоров, который хорошо растет в горшке диаметром 15 см. Компост, подходящий для горшка.

Сеять в нужное время.

Растение необходимо правильно поливать и подкармливать.

Выполните все вышеперечисленное правильно, и в июле/августе вы сможете есть собственные помидоры.

Солнечный подоконник.

Растениям помидоров нужно много света, чтобы производить цветы, а затем и помидоры.

Слишком мало света — помидоры становятся длинноногими, тонкими и нежизнеспособными.

Идеальная ситуация, чтобы выращивать помидоры на балконе и постоянно иметь урожай.

Подоконник с большим количеством света или, возможно, веранда или оранжерея с температурой около 18°C ​​днем ​​и 15°C ночью.

Выращивание помидоров на балконе в контейнерах можно купить в садовом центре. Это легкая пушистая смесь, содержащая вермикулит или перлит, которые удерживают как воду, так и воздух.

Корням помидоров для активного роста нужны влага, питательные вещества и кислород. Без всех трех факторов растения становятся чахлыми и неэффективными.

Лучший способ полива помидоров , растущих в горшках на балконе, — поместить горшок в плоское блюдце или поддон и поливать снизу. Это предотвращает уплотнение почвы при поливе сверху. Чем больше воздуха мы сможем сохранить в почве, тем лучше.

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