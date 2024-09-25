В мешках для выращивания огурцов есть материалы, которые помогают садоводам выращивать мелкие овощи и растения в холодный период года.

Здесь вы узнаете, как вырастить огурцы в мешке осенью и получите действительно рабочие советы для хорошего урожая от садоводов.

Об этом рассказали в youtube-канале "Моє власне подвір'я".

Как вырастить огурцы в мешке осенью?

Избегайте черных мешков для выращивания огурцов осенью, так как они поглощают избыточное тепло. Мешок должен иметь небольшие отверстия примерно в 2 дюймах от дна мешка для дренажа.

Насыпьте качественную почвенную смесь в мешок для огурцов, а также медленно высвобождающееся удобрение или немного компоста. Вы можете посадить один или два саженца огурцов или два-три семени огурцов.

Поставьте мешок на улице или на балконе осенью в хорошо освещенном месте, которое получает шесть или более часов прямого солнечного света ежедневно.

Не забывайте часто поливать мешок с огурцами осенью (лучше всего вечером, чтобы избежать испарения) и давать опору, чтобы лоза могла свободно подниматься. Вы можете подкармливать огурцы удобрением 10-10-10 каждые две-три недели, чтобы они росли быстрее и давали больше урожая.

Вы можете попробовать вырастить огурцы из купленных в магазине семян, если вы знаете несколько вещей. Вам не следует использовать гибридные огурцы, потому что они могут не вырасти.

Регулярно обрезайте огурцы в мешках осенью, чтобы сохранить компактные лозы или компактные растения кустистых сортов. Начните с проверки основания растения и убедитесь, что все увядшие цветы или увядшие листья удалены из почвы под ним.

Затем обрезайте для придания формы огурцам, стараясь не удалять ветки, на которых могут быть опыленные цветы.

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