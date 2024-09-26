Руководство для садоводов по подготовке плодовых деревьев и мелких к зиме, чтобы гарантированно повысить урожайность.

Подготовика плодовых деревьев к зиме, чтобы повысить урожайность, должно начаться с того, чтобы убрать все плоды оставшихся на дереве или упавших на землю.

Эта практика поможет сократить проблемы с болезнями плодовых деревьев или насекомыми для вегетационного периода следующего года.

Особенно важно сгребать опавшие листья вокруг дерева для яблонь.

Неплохо делать это и для груш и косточковых плодов, но для яблонь это особенно важно, поскольку распространенное грибковое заболевание, парша яблонь, зимует в остатках листьев под деревьями.

Хотя болезнь в некоторой степени зависит от погоды, она поразит новые побеги на яблоне весной, если ее не удалить.

Как подготовить плодовые деревья к зиме, чтобы повысить урожайность?

Если вы не используете компост вокруг фруктовых деревьев, вы можете добавить этот материал в компостную кучу.

Если вы используете компост по всему саду и ландшафту, включая фрукты, избегайте добавления этого материала в компостную кучу, поскольку большинство самодельных компостов не достигают устойчивых температур, необходимых для уничтожения болезнетворных организмов, которые могут заразить ваши плодовые деревья.

Поддерживать санитарную чистоту будет легче, если вокруг деревьев не будет сорняков и травы.

Шаги как подготовить и защитить плодовые деревьея на зиму:

Во время посадки нанесите слой мульчи.

Не скапливайте мульчу вокруг стволов плодовых деревьев.

Слой мульчи должен быть на несколько сантиметров толще, чем мульча вегетационного периода.

Преимущество: мульча для плодовых деревьев действует как изоляция для корней под землей.

Во время посадки или вскоре после нее оберните ствол защитным средством для деревьев .

Это отпугивает вредных и грызущих кору животных, а также обеспечивает защиту от солнечных ожогов и расщепления ствола.

Источник: starkbros.

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