Садоводы рассказали, как обрезать осенью абрикос, чтобы иметь хороший урожай в следующем году.

Обрезку абрикос осенью следует рассматривать как важную задачу, поскольку это быстрорастущие плодовые деревья, которые могут быстро начать плодоносить.

Плодовое дерево абрикос, которое регулярно обрезается, будет более здоровым, более энергичным и, что самое важное, будет давать обильный урожай каждый год.

Деревья абрикос развиваются лучше, если их обрезать в правильное время и правильным образом.

Как обрезать осенью абрикос, чтобы иметь обильный урожай следующим летом:

Помогите дереву сформировать прочный каркас. Удалите слабые, больные, поврежденные или узкоугольные ветви, более слабые из любых пересекающихся или мешающих ветвей абрикоса.

Также удалите вертикальные ветви и любые, которые тянутся назад к центру дерева.

Вы хотите, чтобы ваш абрикос не стал слишком толстым и тесным; необходимо некоторое прореживание, чтобы позволить свету проникать в дерево и сохранить его высоту разумной.

Все эти цели способствуют улучшению опоры, что является вашей общей целью. Вы будете довольны результатами.

Как обрезать осенью абрикос, чтобы иметь обильный урожай, ведь обрезка абрикосовых деревьев полезна во многих отношениях.

Удаление ненужных ветвей помогает открыть пути для света и воздуха, чтобы проникать во все области полога. Обрезка также удаляет мертвую древесину или слабые ветви, которые конкурируют с первичной структурой каркаса.

Регулярная обрезка абрикос укрепляет структуру плодового дерева, омолаживает его, стимулирует новый рост, улучшает циркуляцию воздуха вокруг листвы и плодов и поддерживает оптимальное производство плодов.

Заросшее абрикосовое дерево следует обрабатывать в течение нескольких лет, поскольку попытка обновить его путем масштабной обрезки за один раз будет большой ошибкой обрезки плодовых деревьев .

Удаление более четверти любой древесины вызовет стресс абрикос. Вполне вероятно, что любой полученный рост будет быстрым и неравномерным, в то время как дерево будет подвергаться повышенному риску заражения вредителями и болезнями в результате стресса.

Чтобы обрезать старое и разросшееся абрикосовое дерево, вам придется удалить мертвые, больные и поврежденные ветви, а также те, которые пересекаются и трутся.

Источник: homesandgardens.

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