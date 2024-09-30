Посадка фруктовых деревьев осенью — меньший шок для дерева и дает ему время укорениться до прихода весны, садоводы раскрыли секреты хорошего урожая.
Тщательно продумайте свой сад и то, сколько тени будет давать дерево, когда оно полностью вырастет. Некоторые деревья растут быстрее других.
Какие деревья можно сажать осенью:
Яблони (Malus domestica). Яблоки популярны и существуют во многих сортах, подходящих для разных климатических условий. Им требуется полное солнце и хорошо дренированная почва.
Грушевые деревья (Pyrus spp.). Груши — еще одно популярное фруктовое дерево, которое можно сажать осенью. Как и яблоки, они предпочитают полное солнце и хорошо дренированную почву.
Сливовые деревья (Prunus spp.). Сливы бывают разных видов, например, европейские сливы и японские сливы. Им также требуется полное солнце и хорошо дренированная почва.
Вишневые деревья (Prunus spp). Вишню, как сладкую, так и кислую, можно сажать осенью. Ей нужно полное солнце и хорошо дренированная почва.
Персиковые деревья (Prunus persica). Персики вкусные, но требуют немного больше ухода и внимания, чем некоторые другие фруктовые деревья. Им нужно полное солнце, хорошо дренированная почва и защита от поздних заморозков в некоторых регионах.
Абрикосовые деревья (Prunus armeniaca). Абрикосы по своим требованиям к уходу схожи с персиками и их можно сажать осенью.
Прежде чем выбрать плодовое дерево или куст для того, чтобы сажать его осенью - проверьте, нужно ли ему другое дерево для перекрестного опыления.
Некоторым нужно, и если второго дерева нет, то у вас не будет никаких плодов.
Если ваш сад недостаточно большой, чтобы разместить два взрослых дерева, выберите самоопыляемый сорт.
Если у вас мало места, отдайте предпочтение плодовым кустарникам или выберите карликовые деревья.
Источник: carpentersnursery.
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