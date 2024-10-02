Поставив на подоконники несколько горшков с семенами овощей - вы сможете иметь свежие листья в пределах досягаемости кухонного стола.

Все, что вам нужно, это солнечный выступ и знание, какие овощи посадить осенью на подоконнике для урожая.

Итак, какие овощи посадить осенью на подоконнике для урожая, хозяйки поделились лайфхаками.

Салат и редис. Всего через несколько недель после посадки рассады этот салат цвета лайма созреет — как раз достаточно времени, чтобы вырастить дополнительный урожай розового и фиолетового редиса по краям. Собирайте внешние листья салата, чтобы стимулировать рост большего количества листьев.

Выращивайте салат, свеклу и лук-порей для получения микрозелени на подоконнике для урожая зимой.

Поверхностный посев, довольно густой, на верхней части горшка.

Оставьте кастрюлю в раковине на ночь, чтобы вода впиталась.

Дождитесь появления первых двух настоящих листьев на свекле и салате, прежде чем собирать урожай.

Лук-порей прорастет в горшке, как травинки. Подождите, пока они не достигнут 3–5 см, чтобы собрать урожай.

Выращивание прорастающих семян на подоконнике для урожая зимой.

Возьмите старую банку из-под варенья и проросшие семена, например, брокколи, которые и вкусны, и полны питательных веществ.

Проткните несколько маленьких отверстий в крышке банки с вареньем.

Добавьте в банку 1–2 столовые ложки проросших семян и воды, затем оставьте замачиваться в раковине на ночь.

Утром слейте воду из банки, оставив семена внутри сухими и промытыми.

Повторяйте этот процесс каждый день, пока ваши семена не прорастут и не превратятся в массу крошечных ростков.

Источник: theenglishgarden.

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