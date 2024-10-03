Независимо от того, какие виды пионов вы выращиваете, правильное удобрение пионов имеет много преимуществ, назван лучший способ.

В этой статье вы узнаете обо всех удобрения пионов осенью, включая лучшие продукты и методы, которые следует использовать для правильного выполнения работы.

Обеспечение правильного баланса питательных веществ для ваших пионов имеет много преимуществ.

Чем удобрять пионы осенью? Дачники назвали лучший способ.

Правильное удобрение пионов также приводит к получению более здоровых растений, которые более устойчивы к засухе и менее подвержены грибковым заболеваниям, таким как серая гниль и мучнистая роса.

Удобрение пионыов осенью также может помочь поддерживать pH почвы в нужном для пионов диапазоне (от 6,5 до 7).

Начните с компоста для пионов. Как и в случае с большинством многолетних садовых растений, лучшим источником питания для ваших пионов является органическое вещество в почве вокруг их корней.

По мере того, как почвенные микробы перерабатывают органическое вещество, они выделяют в почву широкий спектр питательных веществ для пионов, которые они могут использовать.

Некоторые садоводы даже используют компост в качестве мульчи для удобрения пионов осенью, чтобы помочь уменьшить сорняки вокруг многолетних растений и других растений.

Не наносите компост (или любую другую мульчу) прямо на верхушки пионов или не прижимайте его к молодым стеблям.

Вместо этого посыпьте компостом новые побеги пионов или сделайте «бублик» из компоста вокруг кроны растения. Это поможет предотвратить гниение кроны, которое может поселиться, когда мульча насыпана на растения.

В дополнение к компосту, вы также должны подкармливать ваши пионы гранулированным удобрением.

Источник: savvygardening.

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