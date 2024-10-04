Посадка орехов из семян требует терпения, поскольку они обычно не начинают давать хороший урожай до тех пор, пока не пройдет довольно много времени.
Вам также следует учитывать последствия выращивания орехов в вашем саду, поскольку они могут высасывать питательные вещества из других растений.
Следуйте этому пошаговому руководству, чтоб посадить орех так, чтобы он прижился:
1. Соберите семена с орехов. Соберите свежие грецкие орехи и удалите внешнюю зеленую кожуру вокруг их скорлупы.
2. Подготовьте семена.
Замочите грецкие орехи в ведре с водой на срок до трех дней, чтобы размягчить их зеленую внешнюю кожицу, и вы сможете очистить ее вручную.
Вы также можете разрезать их размягченную кожуру карманным ножом.
В конце процесса у вас должны быть грецкие орехи, которые все еще имеют характерную коричневую скорлупу.
3. При посадке ореха нужна холодная стратификация семян . Вам понадобится использовать холодную стратификацию — заставить семена перейти в состояние покоя, имитируя зимние условия — чтобы ускорить прорастание семян грецкого ореха.
4. Проверьте наличие ростков ореха. Через три-четыре месяца семена грецкого ореха должны иметь небольшие ростки, которые выглядывают из верхней части их скорлупы. Когда вы увидите ростки, достаньте семена из холодильника и держите их влажными.
5. Выберите место для посадки, где ваше дерево ореха будет получать много прямого солнечного света. Подготовьте место с богатой, хорошо дренируемой почвой и очистите территорию от другой растительности и любых крупных камней или корней.
6. Посадите саженцы. Посадите семена ореха на глубину и утрамбуйте их землей.
7. Полейте саженцы ореха сразу после посадки. Приготовьтесь наблюдать, как семена грецкого ореха вырастают в молодые деревья и созреют в последующие годы.
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