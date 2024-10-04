Читайте дальше, чтобы узнать все о том, как посадить орех в своем саду, чтобы он прижился.

Посадка орехов из семян требует терпения, поскольку они обычно не начинают давать хороший урожай до тех пор, пока не пройдет довольно много времени.

Вам также следует учитывать последствия выращивания орехов в вашем саду, поскольку они могут высасывать питательные вещества из других растений.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтоб посадить орех так, чтобы он прижился:

1. Соберите семена с орехов. Соберите свежие грецкие орехи и удалите внешнюю зеленую кожуру вокруг их скорлупы.

2. Подготовьте семена.

Замочите грецкие орехи в ведре с водой на срок до трех дней, чтобы размягчить их зеленую внешнюю кожицу, и вы сможете очистить ее вручную.

Вы также можете разрезать их размягченную кожуру карманным ножом.

В конце процесса у вас должны быть грецкие орехи, которые все еще имеют характерную коричневую скорлупу.

3. При посадке ореха нужна холодная стратификация семян . Вам понадобится использовать холодную стратификацию — заставить семена перейти в состояние покоя, имитируя зимние условия — чтобы ускорить прорастание семян грецкого ореха.

4. Проверьте наличие ростков ореха. Через три-четыре месяца семена грецкого ореха должны иметь небольшие ростки, которые выглядывают из верхней части их скорлупы. Когда вы увидите ростки, достаньте семена из холодильника и держите их влажными.

5. Выберите место для посадки, где ваше дерево ореха будет получать много прямого солнечного света. Подготовьте место с богатой, хорошо дренируемой почвой и очистите территорию от другой растительности и любых крупных камней или корней.

6. Посадите саженцы. Посадите семена ореха на глубину и утрамбуйте их землей.

7. Полейте саженцы ореха сразу после посадки. Приготовьтесь наблюдать, как семена грецкого ореха вырастают в молодые деревья и созреют в последующие годы.

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