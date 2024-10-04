Как ухаживать за крыжовником осенью, чтобы соседи завидовали урожаю, вы можете узнать в этой статье.
Чтобы ягодные кусты крыжовника постоянно давали хороший урожай и оставались здоровыми, их следует регулярно обрезать и таким образом омолаживать.
Это связано с тем, что кусты крыжовника обычно производят самые ароматные ягоды на побегах в возрасте от одного до трех лет.
Вы также можете предотвратить рост плесени на ягодах, обрезая ветки, которые лежат горизонтально. Прореживая срезом крыжовник, вы также обеспечиваете достаточную циркуляцию света и воздуха , что помогает держать болезни под контролем .
Уходовая обрезка куста крыжовника осенью: как это сделать?
В целом, обрезка крыжовника проводится по одной и той же схеме каждый год:
Удаляйте побеги крыжовника, которые расположены слишком близко к земле или которым исполнилось 4 года и больше.
Оставьте 3–8 одно-трехлетних боковых побегов крыжовника, так как они принесут больше всего плодов в следующем году.
Также следует оставить 3–8 новых и хорошо сформированных побегов с предыдущего года, так как они обеспечат ваш урожай крыжовника в последующие годы и заменят старые побеги.
При уходе за крыжовником следует помнить следующее:
В общем, укоротите побеги примерно на треть. Слабые побеги крыжовника — наполовину.
Если новые побеги не выросли, следует обрезать 1–3 старых побега примерно на 5 см, чтобы осталось несколько глазков или почек.
Убедитесь, что лезвие ваших ножниц острое и чистое. Чистые и гладкие срезы заживают быстрее и снижают риск заболеваний крыжовника.
Источник: fryd.
Читайте также:
Как правильно подготовить семена, чтоб они быстрее проросли: эти хитрости стоит запомнить
Как правильно садить картошку: полезные лайфхаки, о которых мало кто знает
Чем ни в коем случае нельзя удобрять малину, чтобы не остаться без урожая