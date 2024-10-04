Как и все кусты, крыжовник также нуждается в уходе осенью для получения богатого урожая.

Как ухаживать за крыжовником осенью, чтобы соседи завидовали урожаю, вы можете узнать в этой статье.

Чтобы ягодные кусты крыжовника постоянно давали хороший урожай и оставались здоровыми, их следует регулярно обрезать и таким образом омолаживать.

Это связано с тем, что кусты крыжовника обычно производят самые ароматные ягоды на побегах в возрасте от одного до трех лет.

Вы также можете предотвратить рост плесени на ягодах, обрезая ветки, которые лежат горизонтально. Прореживая срезом крыжовник, вы также обеспечиваете достаточную циркуляцию света и воздуха , что помогает держать болезни под контролем .

Уходовая обрезка куста крыжовника осенью: как это сделать?

В целом, обрезка крыжовника проводится по одной и той же схеме каждый год:

Удаляйте побеги крыжовника, которые расположены слишком близко к земле или которым исполнилось 4 года и больше.

Оставьте 3–8 одно-трехлетних боковых побегов крыжовника, так как они принесут больше всего плодов в следующем году.

Также следует оставить 3–8 новых и хорошо сформированных побегов с предыдущего года, так как они обеспечат ваш урожай крыжовника в последующие годы и заменят старые побеги.

При уходе за крыжовником следует помнить следующее:

В общем, укоротите побеги примерно на треть. Слабые побеги крыжовника — наполовину.

Если новые побеги не выросли, следует обрезать 1–3 старых побега примерно на 5 см, чтобы осталось несколько глазков или почек.

Убедитесь, что лезвие ваших ножниц острое и чистое. Чистые и гладкие срезы заживают быстрее и снижают риск заболеваний крыжовника.

Источник: fryd.

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