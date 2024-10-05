Секрет сильных, здоровых и продуктивных растений, узнайте, какие деревья обязательно нужно обрезать осенью.

Стоит узнать, какие деревья обязательно нужно обрезать осенью, а какие следует оставить в покое до весны.

Обычно обрезку листопадных плодовых деревьев, таких как яблони, груши и косточковые, откладывают до весны.

Однако, если деревья уже сформировались, обрезку можно проводить осенью, как только закончится период сбора урожая.

Это снижает интенсивный вегетативный рост и позволяет растениям сосредоточиться на цветении и плодоношении весной.

Какие деревья обязательно нужно обрезать осенью?

Деревья и кустарники с летним или осенним цветением: Они цветут на новых побегах года. Осенняя обрезка может стимулировать рост и цветение в следующем году.

Всегда удаляйте мертвую и больную древесину и любые перекрывающие друг друга ветви.

Это способствует циркуляции воздуха, что помогает уменьшить количество вредителей и болезней и увеличивает шансы на опыление». Затем удалите молодые излишки роста на основных ветвях, но оставьте отростки с цветочными почками.

Обрезайте осенью малину летнего плодоношения и гибридную ежевику после сбора урожая.

Обрезайте плодоносящие в этом году побеги до уровня земли, но оставляйте новые побеги, так как они будут плодоносить в новом сезоне. Осеннюю малину можно обрезать до уровня земли после окончания плодоношения.

Лучшие советы по обрезке деревьв осенью:

Всегда используйте чистые, острые инструменты для обрезки деревьев осенью.

В противном случае вы рискуете оставить раны, которые могут стать входными воротами для грибков или болезней.

Используйте правильный инструмент для работы по обрезке деревьев осенью.

Секаторы отлично подходят для веток диаметром менее 2 см. Для более толстых побегов используйте сучкорезы или садовую пилу.

Обрезайте чуть выше почки на внешней стороне стебля, чтобы стимулировать новый рост от центра растения. Делайте срез под углом 45°, чтобы предотвратить гниение и грибковые проблемы.

Источник: bunnings.

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