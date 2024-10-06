Специалисты обнародовали прогноз магнитных бурь на неделю с 7 по 13 октября, узнайте, когда нужно поберечь здоровье.

Специалисты отмечают, что магнитные бури на этой неделе с 7 по 13 октября будет такой силы, что люди будут чувствовать ее влияние несколько дней.

Эксперты обнародовали прогноз магнитных бурь на неделю с 7 по 13 октября.

Среди симптомов магнитной бури для метеозависимых людей – головокружение, сонливость, учащение пульса, необъяснимую тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить употребление соли. Также стоит хорошо высыпаться, да и в целом побольше отдыхать.

Метеозависимым людям стоит особо внимательно относиться к своему здоровью в этот период. Помните, что метеозависимость не только можно, но и нужно лечить. Иначе растет риск возникновения инфаркта, гипертонического криза или инсульта.

Ученые прогнозируют несколько волн серьезных магнитных бурь на неделе с 7 по 13 октября:

Первая вспышка ожидается ожидается 5 октября. Магнитная буря продлится около двух суток и достигнет интенсивности в 3 балла по пятибалльной шкале.

Второй геошторм ожидается с 10-11 октября по 12-13 октября, его сила также оценивается как умеренная от 3 до 4 баллов.

Серьезная магнитная буря месяца ожидается с 22 по 24 октября с возможным продлением до 26-го числа. Ее интенсивность прогнозируется на том же уровне — 3-4 балла.

Самая сильная магнитная буря будет с 22 по 26 октября - она будет продолжительной, но слабой, не больше 4 баллов.

Последние новости Украины:

Сэкономить не удастся: украинцев предупредили о новых изменениях с тарифами на электроэнергию.

Украинцам по-новому проиндексируют зарплаты: исключением являются некоторые работники.

В Украине значительно возросла стоимость коммунальных услуг: в Госстате объяснили, на какую услугу больше всего.