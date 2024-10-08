Садоводам следует знать, как осенью правильно подкармливать вишни и для чего это нужно.

Фактически, основным результатом применения удобрения для подкормки вишни с высоким содержанием азота является более сильный рост листвы.

Удобряйте дерево, если рост листвы медленный.

Но рассматривайте удобрение для вишневых деревьев только в том случае, если средний годовой прирост ветвей составляет менее 20,5 см.

Вы можете рассчитать это, измерив прошлогодние шрамы от чешуек почек, которые образовались на кончике побега.

Если вы продолжите лить азотные удобрения, ваше дерево может вырастить более длинные ветви, но за счет плодов. Вам нужно соблюдать баланс между оказанием помощи вашему вишневому дереву и передозировкой удобрения.

Когда осенью подкармливать вишни?

Если ваша вишня посажена на солнечном участке в плодородной, хорошо дренированной почве, ему, возможно, не нужны удобрения. Вам нужно будет провести анализ почвы, прежде чем начинать удобрять вишневые деревья чем-либо, кроме азота.

Если анализ покажет, что в почве не хватает важных питательных веществ, вы можете добавить их.

Также помните, что лучшее время для подкармки вишни — прохладный сезон. Не начинайте удобрять вишневые деревья поздней весной или летом.

Такое время удобрения вишневых деревьев стимулирует рост листвы в конце лета, подавляет плодон шение и делает дерево уязвимым к зимним травмам.

Как удобрять вишневые деревья осенью?

Если рост вашей вишни составляет менее 20,5 см в год, ему может потребоваться удобрение для вишневых деревьев.

Если это так, купите сбалансированное гранулированное удобрение, например 10-10-10. Количество вносимого удобрения зависит от количества лет с момента посадки дерева в вашем саду.

Вносите 45,5 г азота на каждый год возраста дерева, максимум до 453,5 г.

Всегда читайте инструкции на упаковке и следуйте им.

Обычно удобрения вносятся путем разбрасывания зерен вокруг ствола вишни, до и за пределы капельной линии дерева.

Источник: gardeningknowhow.

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