Лучше всего астры себя чувствуют на суглинистой, хорошо дренируемой почве, узнайте, как защитить их от внезапных морозов.

Хозяйки дали действенные советы, как осенью защитить астры от внезапных морозов и что нужно знать об их уходе.

Как осенью защитить астры от внезапных морозов?

Примерно каждые три года корневые пучки астр следует выкапывать и разделять, чтобы растения не становились слишком древесными и не умирали в центре.

Астры умеренно нуждаются в подкормке и ценят подкормку сбалансированным цветочным удобрением дважды в месяц, начиная с весны и продолжая до тех пор, пока не начнут раскрываться цветы.

Избыток питательных веществ астр может сократить время цветения, поэтому прекратите подкормку астр в августе.

Итак, как же осенью защитить астры от внезапных морозов:

Когда наступит осень и астры перестанут цвести, обильно полейте их за несколько недель до первых заморозков.

Срежьте листву астр после заморозков (или оставьте астры стоять до весны, чтобы ими могли насладиться дикие животные). Накройте астры несколькими дюймами мульчи, чтобы защитить корни в зимний период.

Распространенные вредители и болезни растений. Ржавчина и мучнистая роса могут поражать листву астры.

Соблюдайте рекомендации по правильному размещению растений астр, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, и избегайте разбрызгивания воды, чтобы предотвратить эти проблемы.

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