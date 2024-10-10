Октябрь — идеальное время для ухода за растениями на балконе, чтобы они не замерзли и радовали вас в будущем.
Сохраните урожай, который мог появится на вашем балконе путем консервирования, заморозки или сушки, чтобы наслаждаться вкусами вашего сада в холодные месяцы.
Также вы можете посадить овощи холодного сезона, такие как капуста, шпинат, салат, чтобы продлить урожай осенью на балконе. Эти выносливые растения процветают при более низких температурах и добавляют питательное разнообразие в ваши блюда.
Итак, что делать осенью с растениями на балконе?
Посадка луковиц на балконе в октябре:
Октябрь — лучшее время для посадки весеннецветущих луковичных . Тюльпаны, нарциссы и крокусы следует сажать сейчас, чтобы обеспечить красочный и яркий балкон, когда наступит весна.
Подготовьте почву вашего балкона к зиме, добавив компост или хорошо перепревший навоз. Это удобрит почву и обеспечит растения необходимыми питательными веществами в период покоя.
Обрезайте многолетние растения, которые закончили цветение, а также подрезайте, чтобы придать им форму и стимулировать здоровый рост.
Удаляйте мертвые или больные ветви, чтобы предотвратить распространение болезней.
Следите за прогнозом погоды и укрывайте растения осенью на балконе, чувствительные к холоду, морозостойкой тканью или мешковиной, если ожидаются заморозки. Этот дополнительный слой защиты может существенно повлиять на их выживание.
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