Как и все вредители, кроты столь же вредоносны, как и все остальные, однако садоводы раскрыли, чем полезен крот для огорода.

Кроты — плотоядные существа, которые живут в земле, питаясь червями, личинками и личинками, узнайте, чем полезен крот для огорода.

Чтобы выжить, кроты должны съедать около половины своего веса в день; если они чувствуют, что им не хватает еды, они выкапывают больше ям на поверхности, чтобы увеличить свои шансы поймать насекомых.

Чем полезен крот для огорода?

Кроты не причиняют особого вреда, разве что портят ваш ландшафт, что для заядлого садовода или ландшафтного дизайнера может быть крайне обременительно. Тем не менее, кроты помогают аэрировать почву, что делает газон здоровым и крепким.

Вредны ли кроты для вашего двора/сада?

При попытке предотвратить появление кротов наша первая реакция — притоптать их холмы, намереваясь закрыть их туннели. Однако кроты — профессиональные землекопы, а это значит, что выравнивание этих холмов земли будет пустой тратой вашего времени, потому что они с радостью сделают еще.

Кроты не любят нарциссы, бархатцы и аллиумы. Оградите свой сад этими цветущими растениями, чтобы отпугнуть кротов.

Эти натуральные отпугиватели кротов — гораздо более безопасные варианты, особенно если у вас есть маленькие дети, домашние животные и другие дикие животные, которые часто посещают ваш огород.

Источник: pestdefence.

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