Таролог Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что пока нет четкого решения об окончании войны, но оно готовится, и Украина борется за то, чтобы эти условия ее устраивали.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Готовятся или, возможно, уже подписаны какие-то документы по поводу войны?

Тут момент окончания есть, а вот решение – я не могу понять... Ну, смотрите, что-то… Такое впечатление, что оно в процессе, но, видите, в этом процессе не все, как всегда, нас устраивает. И мы пытаемся бороться за то, чтобы это можно было сделать как можно скорее и в то же время так, как нам надо, а не так, как навязывают.

Я так понимаю, что здесь процесс того, что война кому-то выгодна. Ну, понятно, кому война, кому мать родная, и это, конечно, огромные деньги, на которых зарабатывают военные корпорации, заводы, которые бы хотели и дальше работать, которые бы дальше хотели зарабатывать сверхприбыль.

Тут есть проблемы, сложности. Понимаете, несогласование. Нам надо, вот как нам надо, как надо Украине, а кому-то надо, как надо кому-то. И мы уже это все поняли, потому что здесь замешаны большие деньги.

Я, честно, не вижу, чтобы было что-то подписано уже, прямо чтобы это было подписано и работало. Такое впечатление, что остались какие-то детали согласовать, то, что нам очень надо, то, с чем не соглашаются, нам нужно это перетянуть на свою сторону.

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