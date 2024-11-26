Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии, которая назначается из-за состояния здоровья для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.
Кто имеет право на такую доплату
Доплаты для лиц, нуждающихся в постороннем обслуживании, предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующим решением правительства. На сегодняшний день сумма этой помощи составляет 944 гривны.
Надбавка предоставляется пенсионерам, отвечающим следующим критериям:
- получают пенсию по возрасту;
- проживают сами;
- достигли 80-летнего возраста;
- нуждаются в постороннем уходе из-за состояния здоровья.
Для получения этой надбавки необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Заявитель должен документально подтвердить свое право на выплату, в частности, через медицинское заключение.
Кроме того, в Пенсионный фонд нужно предоставить следующие документы:
- паспорт;
- выписку из ПФУ о том, что лицо еще не имеет надбавки за уход;
- регистрационный номер налогоплательщика.
Ранее Politeka также писала , что в Украине право на досрочную пенсию по возрасту имеют лица с определенными социальными или медицинскими показателями, а также работники тяжелых профессий.
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