Для получения этой надбавки необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины.

Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную надбавку к своей пенсии, которая назначается из-за состояния здоровья для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на такую ​​доплату

Доплаты для лиц, нуждающихся в постороннем обслуживании, предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующим решением правительства. На сегодняшний день сумма этой помощи составляет 944 гривны.

Надбавка предоставляется пенсионерам, отвечающим следующим критериям:

получают пенсию по возрасту;

проживают сами;

достигли 80-летнего возраста;

нуждаются в постороннем уходе из-за состояния здоровья.

Для получения этой надбавки необходимо подать заявку в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Заявитель должен документально подтвердить свое право на выплату, в частности, через медицинское заключение.

Кроме того, в Пенсионный фонд нужно предоставить следующие документы:

паспорт;

выписку из ПФУ о том, что лицо еще не имеет надбавки за уход;

регистрационный номер налогоплательщика.

Ранее Politeka также писала , что в Украине право на досрочную пенсию по возрасту имеют лица с определенными социальными или медицинскими показателями, а также работники тяжелых профессий.

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