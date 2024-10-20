Право на помощь имеют также граждане, фактически проживающие на основании договора аренды или решения суда, даже без официальной регистрации.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел новые правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с которыми в 2024 году обновлен перечень лиц, имеющих право на получение этой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В разъяснениях говорится, что субсидии могут получить несколько категорий граждан. На финансовую помощь могут рассчитывать те, чей доход недостаточен для полной оплаты коммунальных услуг.

В этом году на субсидию могут претендовать:

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, законно находящиеся в Украине.

Субсидия может быть оформлена как на одного из зарегистрированных лиц в жилом помещении, так и на каждое отдельно, если счета поделены.

Право на помощь имеют также граждане, фактически проживающие на основании договора аренды или решения суда, даже без официальной регистрации.

Внутриперемещенные лица могут получить субсидию без договора аренды, при наличии соответствующей справки.

Также субсидия может быть предоставлена ​​индивидуальным застройщикам, чьи дома еще функционируют не введены в эксплуатацию, но уже есть счета за коммунальные услуги, при подаче документов, подтверждающих проживание по фактическому адресу.

ПФУ напоминает, что порядок предоставления субсидий регулируется постановлением правительства №848 от 21.10.1995.

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