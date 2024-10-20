Она обьяснила, что у нее было несколько мобильных телефонов и один из них занимал знакомым, которые не могли оплатить мобильный Интернет и планировали эвакуироваться из города.

У женщины из Николаева был изъят телефон, на котором в приложении Viber хранилась переписка с критическими комментариями по поводу военных, участвующих в войне против России.

Сведения об этом содержатся в судебном решении.

В сообщениях говорилось, что украинские военные, якобы, размещают свои позиции возле жилых домов.

На суде женщина отрицала свою причастность к этим высказываниям. Она пояснила, что у нее было несколько мобильных телефонов и один из них занимал знакомым, которые не могли оплатить мобильный Интернет и планировали эвакуироваться из города.

Женщина утверждает, что оскорбительные сообщения могли быть отправлены с телефона другим лицом. Она также отметила, что не считает, что личная переписка может считаться изготовлением и распространением материалов с образами военных ВСУ.

Во время обыска в ее квартире был найден флаг России и три ленты цветного русского флага. Трое соседей дали показания против обвиняемой, отмечая, что она является конфликтным лицом с пророссийскими взглядами, утверждавшим, что россияне пришли «освобождать» украинцев.

После аварии водопровода женщина помешала соседям набирать воду, из-за чего на место происшествия вызвали полицию. Во время ее приезда у обвиняемой на телефоне якобы прозвучало звучание гимна России. Отмечено, что между женщиной и соседями продолжаются судебные споры.

В итоге суд признал обвинение недоказанным, поскольку инкриминируемые сообщения не содержали конкретной информации военнослужащих. Все другие письменные доказательства и свидетельства не подтвердили предъявленное обвинение. Изъятые у женщины флаги России остались в делах.

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