Огородники дали важные советы для украинцев, чтобы сохранить урожай без электричества и погреба.

Сделайте импровизированный погреб для картофеля с емкостями с водой для увлажнения, чтобы сохранить урожай без электричества и погреба.

Как сохранить урожай без электричества и погреба:

Выберите картофель без повреждений и пятен и дайте ему просохнуть (если он свежеубранный), разложив его в один слой при комнатной температуре в темном, хорошо проветриваемом месте, например, в сарае на открытом воздухе, в течение примерно 2 недель.

Это сделает кожуру картофеля прочнее и позволит ему дольше храниться.

2. Разложите картофель в один слой в решетчатых штабелируемых коробках (мы использовали прозрачные акриловые лотки для писем из магазина канцелярских товаров).

Не храните яблоки или луковые, такие как чеснок, лук или шалот, в одном помещении, потому что все они выделяют этиленовый газ, который заставит картофель прорасти.

3. Держите картофель в полной темноте, чтобы он не вырабатывал токсины (что происходит, если он подвергается воздействию света). Поскольку свет также делает картофель зеленым, зеленый оттенок является довольно хорошим показателем токсичности.

4. Чтобы сохранить урожай без электричества и погреба, поддерживайте влажность картофеля — очень высокую (на уровне 90% влажности, на самом деле); в противном случае он сморщится. Чтобы повысить влажность, наполните водой пару широких глубоких кастрюль и поставьте их рядом с картофелем.

5. Последнее требование: вентиляция. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха.

Мы понимаем, что это довольно энергозатратный способ сохранить картофель, но если вы действительно хотите это сделать, то, по крайней мере, знаете, как.

Картофель таким образом должен храниться без электричества и погреба не менее 3 месяцев, а в зависимости от сорта (более сухой картофель хранится дольше) и соблюдения вами условий хранения — до 6 месяцев.

Источник: sunset.