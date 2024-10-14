Огородники рассказали, как посеять укроп осенью, чтобы успеть собрать хороший урожай.

Укроп лучше всего растет на полном солнце, поэтому прежде, чем посеять его осенью, чтобы успеть собрать урожай, выберите место, которое будет получать не менее 6 часов полного солнца каждый день.

Растениям укропа нужна хорошо дренированная почва, обогащенная большим количеством органического вещества.

Чтобы посеять укроп осенью и успеть собрать урожай - подготовьте почву для укропа, тщательно прополовав ее, перекопав для разрыхления и добавив выдержанный навоз или компост. Содержите участок свободным от сорняков до посадки.

Укроп можно выращивать в контейнерах. Если возможно, выбирайте сорт укропа, рекомендованный для выращивания в контейнерах.

Используйте качественную почвенную смесь и убедитесь, что ваш контейнер достаточно большой для взрослых растений; для укропа рекомендуется минимум 20 литров.

Во время вегетационного периода помните, что растениям укропа, выращиваемым в контейнерах, может потребоваться дополнительное удобрение для стимуляции здорового роста.

Как посеять укроп осенью, чтобы успеть собрать урожай?

Семена укропа не требуют какой-либо обработки (замачивания, стратификации) перед посевом.

Высевайте семена прямо в саду на глубину 2 мм и на расстоянии 20 см друг от друга.

Поддерживайте почву влажной, но не мокрой и не сухой.

Семена укропа должны прорасти примерно через 7–21 день при температуре почвы 18–22 °C.

Семена укропа можно также сеять менее формальным методом «разброса семян». Просто разровняйте почву, равномерно разбросайте семена по поверхности, затем слегка разровняйте почву, чтобы покрыть семена.

Поливайте укроп, когда почва сухая примерно на 5 см ниже поверхности (проверьте это, соскребая немного почвы пальцем).

Поливайте обильно рано утром или поздно вечером. Избегайте полива листьев укропа, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Источник: theseedcollection.

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