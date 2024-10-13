Герани, также известные как «пеларгонии», легко размножаются осенью черенками в домашних условиях.

Самое замечательное в размножении черенками то, что вы можете сохранить тип герани, верный родительскому растению, а с новыми молодыми растениями вы можете быть уверены в свежем изобилии цветов.

Как размножить герань осенью в домашних условиях:

Выберите здоровое растение герани. Выберите побеги, которые выглядят здоровыми и не цветут. (Можно использовать цветущие побеги, если у вас нет выбора, но лучше этого избегать.)

Возьмите черенки герани. Используя чистый скальпель или острый нож (секатор может сделать побеги), отрежьте побег длиной около 7,5-10 см. Если растение миниатюрное, длина должна быть вдвое меньше. Срежьте чуть выше соединения листьев (узла).

Чтобы размножить герань осенью в домашних условиях - обрежьте черенок герани чуть ниже узла. Удалите нижние листья и чешуйки у основания черешков листьев. Оставьте не менее двух листьев наверху.

Решите, помогать ли черенку герани или нет. Порошки корневых гормонов не нужны пеларгониям и, более того, могут быть вредны для их роста. Некоторые советуют окунуть черенок в мед – это на ваше усмотрение.

Подготовьте контейнеры герани для выращивания. Заполните каждый контейнер компостом для резки или компостом для семян на основе торфа. Если вы не можете их найти, сделайте смесь из равных частей торфа и острого песка.

Размеры контейнеров герани: рекомендуется использовать контейнер размером около 7,5 см для отдельных черенков или 12,5 см для пяти черенков.

Сделайте отверстия в почвенной смеси с помощью лунки, пальца или карандаша. Лучше всего делать отверстия по краям для дренажа.

Осторожно вставляйте черенки герани.

Полейте черенок герани, чтобы убедиться, что компост влажный. Полив должен быть очень легким, и не допускайте попадания воды на черенки, чтобы избежать роста ботритиса.

Поместите в теплое место. Поливайте слегка по мере развития корней герани, в основном, когда на черенках появляются признаки увядания.

Источник: wikihow.

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