Хозяйки назвали самый простой способ, чтобы как вырастить дома зеленый лук прямо на подоконнике.

Лук — это прекрасная смесь зеленого овоща и приправы, всего щепотка усиливает вкус, внешний вид и питательность всех блюд, поэтому важно знать, как вырастить дома зеленый лук.

Молодой зеленый лук иногда называют зеленым луком, весенним или салатным луком, и его можно найти вместе с салатом в овощном отделе.

Это целые молодые растения, выращенные из семян зеленого лука и собранные, как только их луковицы и листья станут сочными.

Как вырастить дома зеленый лук:

Чтобы посадить зеленый лук дома, заполните горшок наполовину влажной почвой. Затем разместите луковые растения или луковицы на расстоянии двух дюймов друг от друга корневой стороной вниз.

Аккуратно, но плотно утрамбуйте вокруг них почву, пока обрезанная верхушка зеленого лука не будет едва видна или луковицы не будут полностью покрыты.

Хорошо полейте и добавьте еще почвы, если она осядет и обнажит зеленый лук.

Поставьте на солнечное окно (луку нужно около шести-семи часов света в день) или под лампу для выращивания растений и будьте терпеливы.

Держите горшки влажными, и через несколько недель у вас будет урожай зеленого лука для сбора урожая.

После сбора урожая зеленого лука они вырастут еще зеленее, и вы сможете собирать их снова и снова. Фактически, теперь, когда вы знаете этот трюк, вы можете начать выращивать зеленый лук в горшки в качестве подарков для всех своих друзей.

Источник: grocery.

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