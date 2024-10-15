Копание земли на участке важно, так как оно разрыхляет почву, делая ее достаточно легкой для роста растений и цветов.

Если корни не могут легко прокладывать себе путь сквозь почву, любое растение будет чахлым и ему будет трудно развиваться, поэтому важно знать, когда лучше перекопать землю на участке.

Поэтому копание земли на участке необходимо, и есть множество способов, которыми вы можете разрыхлить почву в вашем огороде, некоторые из них проще, чем другие.

Когда лучше перекопать землю на участке:

Лучше всего перекопать землю на участке в период с октября по декабрь, когда земля сухая и не замерзает.

Начните с рытья траншей в вашем саду и продвигайтесь вниз по траншее лопатой.

Разрыхлите землю на участке по мере продвижения. На этом этапе вы также можете закопать навоз или компост, чтобы улучшить почву на участке.

Сделайте то же самое, что и при одиночной перекопке, выкопав траншеи на участке. Но сделайте это дважды, чтобы обеспечить действительно легкую и рассыпчатую текстуру.

Это очень тяжелая работа, но результаты того стоят! Дополнительно перекопайте навоз или компост на участке по мере продвижения, чтобы также улучшить почву.

Копание без копания: более простой подход, но все равно эффективный, он особенно хорош для тех, у кого проблемы со спиной.

Чтобы лучше перекопать землю на участке, распределите навоз или компост по поверхности почвы, чтобы получился тонкий слой, не более нескольких дюймов. Затем просто расслабьтесь и позвольте червям копать за вас.

Со временем они внесут это в почву, тем самым улучшив общее качество.

Источник: gardenhealth.

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