Обновленные 100-долларовые купюры, выпущенные Федеральной резервной системой США в 2013 году, обладают рядом характерных признаков, которые помогут убедиться в их подлинности.

С 2013 года в обращении находятся обновленные банкноты номиналом 100 долларов, которые имеют новый дизайн и усиленные элементы защиты, и есть несколько способов проверить подлинность таких купюр.

Об этом сообщает портал The US Currency Education Program.

Проблема подделки валюты

Фальсификация денег — глобальная проблема, с которой борются правоохранители по всему миру. Для обнаружения подделок используются специальные средства. Однако подлинность купюры можно проверить самостоятельно, зная ключевые признаки, или обратиться в банк для дополнительной проверки.

Обновленные 100-долларовые купюры, выпущенные Федеральной резервной системой США в 2013 году, обладают рядом характерных признаков, которые помогут убедиться в их подлинности.

Основные признаки 100-долларовой банкноты нового образца

Первое, что бросается в глаза – цвет купюры. Новые банкноты имеют отчетливый синий оттенок. Портрет Бенджамина Франклина и виньетка стали больше, а овальные рамки вокруг них убраны.

Также важным элементом является текстура бумаги — купюра должна быть одновременно шершавой и бархатной на ощупь. По-прежнему на ней присутствует водяной знак с изображением Бенджамина Франклина.

Еще один важный признак — чернила, которые меняют цвет. При наклоне банкноты звонок в чернильнице должен изменять свой оттенок. Кроме того, на купюре имеется трехмерная синяя защитная лента. Не менее важны буква и номер, указывающие на конкретный федеральный резервный банк.

Среди дополнительных элементов - надписи "USA", номинал мелким шрифтом и фраза "United States of America", которые размещены на новых банкнотах, выпущенных в 2013 году.

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