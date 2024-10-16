Лук легко выращивать и хранить на зиму, он дает небольшой аккуратный урожай с минимальными усилиями.

После того, как лук собран , он хранится долго, если вы храните его правильно, поэтому важно знать главные хитрости хозяек.

Изучение некоторых методов хранения лука позволит хранить его месяцами.

Итак, как хранить лук на зиму, чтобы он был свежим:

Правильное хранение лука вознаградит вас собственным урожаем посреди зимы.

Мало что может быть лучше, чем использование собственной продукции, когда снег покрывает землю и ничто не зеленеет и не растет.

Как хранить луки на зиму:

Вы можете задаться вопросом, как сохранить лук, чтобы он хорошо сохранился в холодные зимние месяцы.

Лук вынослив и хорошо хранятся, если их собрать в правильное время и закалить. Правильное время для выкапывания лука — когда ростки отомрут. Затем лук нужно пролечить.

Просушивание сушит внешнюю оболочку лука, поэтому он не будет так подвержена гниению и плесени. Разложите лук в один слой на чистой сухой поверхности. Дайте ему просохнуть в течение двух-трех недель, пока шейки не высохнут, а кожица не станет бумажной.

После пролечивания хранение лука для дальнейшего хранинения на зиму можно осуществлять несколькими способами.

Срежьте верхушки или шейки лука после пролечивания. Выбросьте все, на которых видны признаки гниения или мягкие пятна. Сначала используйте все луковицы с толстыми шейками, потому что они более влажные и не так хорошо хранятся.

Интересный способ хранения лука — положить его в старый нейлоновый чулок. Сделайте узлы между каждой луковицей и повесьте нейлон. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, и вы можете просто отрезать узел, когда вам понадобится овощ.

Другой способ хранения лука на зиму — положить его в корзину или ящик. Подойдет любой контейнер, если есть поток воздуха.

Источник: gardeningknowhow.

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