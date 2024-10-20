На судебном заседании офицер признал свою вину, однако, причины его действий в постановлении не были указаны.

В Яворивском районе Львовской области офицер допустил халатность в своей работе, начислив выплаты военным, которые оставили свои обязанности.

Об этом сообщает Zaxid.net, ссылаясь на Реестр судебных решений.

Суд принял решение по этому случаю.

Материалы дела свидетельствуют, что офицер штаба Третьего механизированного батальона с мая по август 2022 г. небрежно относился к исполнению своих обязанностей, не ведя надлежащий учет личного состава. Это привело к безосновательным выплатам трем бойцам, самовольно покинувшим службу, в результате чего они незаконно получили 370 тысяч гривен.

На судебном заседании офицер признал свою вину, однако, причины его действий в постановлении не были указаны.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил офицеру штраф в размере 2465 гривен, к которому прилагается 605 гривен судебного сбора.

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