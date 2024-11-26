Предложение заключается в том, что украинцы могут использовать кэшбек от покупок отечественных товаров для оплаты электрика.

Теперь украинцы могут сэкономить на счетах за электроэнергию.

Об этом сообщает компания Yasno.

Благодаря программе "Национальный Кэшбэк" у украинцев появилась возможность накапливать средства для оплаты коммунальных услуг.

Как рассчитаться за электроэнергию кэшбеком

Предложение заключается в том, что украинцы могут использовать кэшбек от покупок отечественных товаров для оплаты электричества, сообщают в Yasno.

Вот пошаговая инструкция:

Закажите карту «Национальный кэшбек» в вашем банке и подключите ее к приложению Действие. Купите украинские товары, рассчитываясь картой, участвующей в программе. Получайте 10% кэшбека от стоимости покупок. Используйте накопленный кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.

Обратите внимание! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по специальной ссылке, а список участвующих в программе магазинов регулярно обновляется.

Детали программы "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный Кэшбэк" позволяет украинцам получать 10% возврат за покупки товаров отечественного производства. Максимальная сумма кэшбека, которую вы можете получить в месяц, составляет 3000 гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что "Нафтогаз Украины" объявила о нововведениях - в частности об отказе от бумажных квитанций и внедрении модернизированной системы оплаты за газ.

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