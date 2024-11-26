Теперь украинцы могут сэкономить на счетах за электроэнергию.
Об этом сообщает компания Yasno.
Благодаря программе "Национальный Кэшбэк" у украинцев появилась возможность накапливать средства для оплаты коммунальных услуг.
Как рассчитаться за электроэнергию кэшбеком
Предложение заключается в том, что украинцы могут использовать кэшбек от покупок отечественных товаров для оплаты электричества, сообщают в Yasno.
Вот пошаговая инструкция:
- Закажите карту «Национальный кэшбек» в вашем банке и подключите ее к приложению Действие.
- Купите украинские товары, рассчитываясь картой, участвующей в программе.
- Получайте 10% кэшбека от стоимости покупок.
- Используйте накопленный кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.
Обратите внимание! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по специальной ссылке, а список участвующих в программе магазинов регулярно обновляется.
Детали программы "Национальный кэшбек"
Программа "Национальный Кэшбэк" позволяет украинцам получать 10% возврат за покупки товаров отечественного производства. Максимальная сумма кэшбека, которую вы можете получить в месяц, составляет 3000 гривен.
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