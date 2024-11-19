Он также выразил возмущение поведением работников почтового отделения, которые грубили матери и жене военного.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины отправил домой через " Новую почту" посылку с дорогим снаряжением, однако, когда его мать пришла за получением, она обнаружила, что посылка была раскрыта, а в почтовом отделении на ее вопросы ответили неприязненно.

Об этом сообщил военный Артем Овдиенко на своей странице в Facebook.

По его словам, его родственник, тоже военный, отправил летнее снаряжение в закрытом и опечатанном контейнере. Однако во время получения мать бойца заметила, что упаковка была нарушена.

"Снаряжение стоило 25 тысяч гривен, поэтому мы направили его в опломбированном боксе. Когда бокс поступил, он оказался растрошен," — отметил Овдиенко. Он также выразил возмущение поведением работников почтового отделения, которые грубили матери и жене военного.

"Персонал в тыловом отделении проявил невоспитанность, давя на маму с требованием "убирать, как есть", а телефонная поддержка была такой же неприязненной к жене", - добавил военный.

В ответ на инцидент "Новая почта" пообещала предоставить детали после проведения расследования и проверить, не было ли ничего потеряно во время транспортировки.

Напомним о том, что популярный почтовый оператор "Новая почта" с 1 октября повышает тарифы на свои услуги – в частности, увеличится стоимость доставки посылок.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ