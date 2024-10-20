Портников также прокомментировал последние случаи, когда сотрудники ТЦК начали проверять концерты, рестораны и торгово-развлекательные центры разных городов Украины.

Сейчас в Украине женщины могут мобилизоваться на добровольных началах, однако есть вероятность, что, если война будет продолжаться еще несколько лет, в военные формирования могут начать привлекать и украинок.

Об этом сообщил журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

Кроме того, возможно понижение мобилизационного возраста.

Портников также прокомментировал последние случаи, когда сотрудники ТЦК начали проверять концерты, рестораны и торгово-развлекательные центры разных городов Украины.

"Необходимо понимать, что с развитием войны ситуация будет становиться все более жесткой. Если мы признаем, что война может затянуться, то потребуется дополнительная мобилизация", - отметил Портников, подчеркнув, что в последующие годы власть, вероятно, снизит мобилизационный возраст и рассмотрит возможность мобилизация женщин.

"Я неоднократно подчеркивал, что призывной возраст будет уменьшаться. Не стоит надеяться, что этого не произойдет. Если война продлится еще два-три года, то призывной возраст снизят, а если пять лет — начнут мобилизовать женщин", — резюмировал он. .

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