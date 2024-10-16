Без повторного голосования новая ставка военного сбора начнет действовать только после вступления в силу нового закона.

Законопроект о значительном повышении налогов, включая военный сбор, может вступить в силу уже в ближайшие дни - депутаты Верховной Рады отклонили все блокирующие постановления по этому закону.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

"Парламент отклонил все 13 блокирующих постановлений относительно налогового закона. Соответственно далее законопроект 11416-д сначала подпишет спикер, ну а потом и президент. Я думаю это будет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра ", – отметил Железняк.

Он пояснил, что повышение налогов с 1 октября не состоится, поскольку нардепы не поддержали поправку №988 к законопроекту. Без повторного голосования новая ставка военного сбора начнет действовать только после вступления в силу нового закона. Таким образом, с 1 по 20 октября сбор останется на уровне 1,5%, а с 20 по 31 октября вырастет до 5%.

По словам Железняка, в 2024 году, из-за отсутствия повышения военного сбора задним числом, не удастся собрать запланированные 30 млрд грн. Он также напомнил, что для военнослужащих оставили сбор на уровне 1,5%.

Отметим, что при подготовке законопроекта ко второму чтению активно обсуждался вопрос об налогообложении прибыли банков. Нардепы от "Слуги народа" поддержали ставку в 50%, в то время как Министерство финансов и Национальный банк выступали против. В настоящее время временное повышение ставки налога на доходы банков в Украине составляет от 25% до 50%, тогда как раньше эта ставка составила 18%.

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