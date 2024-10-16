Клиент "ПриватБанка" не получал никаких уведомлений о проведении этих транзакций на карточных счетах.

Клиент "ПриватБанка" обратился в суд с требованием вернуть средства, которые были безосновательно списаны после звонка с уведомлением о хакерской атаке – суд вынес решение в пользу банка.

Об этом идет речь в решении Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

Как свидетельствуют материалы дела, клиент "ПриватБанка" получил звонок от неизвестного, который представился работником "ПриватБанка" и сообщил о хакерской атаке. Он попросил продиктовать три цифры из одного сообщения и четыре из другого. После этого с его счета пропало 84,62 тыс. гривен.

Клиент "ПриватБанка" не получал никаких уведомлений о проведении этих транзакций на карточных счетах, связанных с его номером телефона, зарегистрированным в мобильном приложении "Приват24".

В результате клиент "ПриватБанка" обратился в полицию с заявлением о правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ, а затем подал иск в Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что клиент "ПриватБанка" сам способствовал потере и незаконному использованию своих финансовых данных, передав информацию неизвестным лицам. Суд подчеркнул, что мужчина должен проверить правдивость этих лиц и не должен был предоставлять свои пин-коды, что дало возможность осуществить платежи от его имени.

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