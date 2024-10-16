При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора военнослужащему ВСУ уведомлено о подозрении в государственной измене.

Служба безопасности Украины задержала предателя, который во время боев во времена Яра приводил российскую артиллерию на позиции своей бригады ВСУ.

Подробности сообщила пресс-служба СБУ.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила агента ФСБ в Донецкой области — 22-летнего оператора беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, держащего оборону на Краматорском направлении.

В 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ Дмитрием Сороколетовым. Предатель передавал информацию о локациях своего подразделения вражескому спецслужбу, корректируя огонь по российским войскам, атаковавшим Времен Яр.

Российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, мешавших их продвижению в город. Агент также пытался передать координаты других подразделений ВСУ в этом районе.

Военные контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя, что позволило предотвратить вражеские удары по украинским войскам. После документирования его преступные действия были задержаны.

Согласно следствию, фигурант попал во внимание окупантов из-за прокремлевских комментариев в российских Телеграмм-каналах, где он поддерживал войну РФ против Украины. Во время обысков у задержанного были изъяты мобильные телефоны с подтверждением его работы на врага.

На основе собранных материалов следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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