Заменять детали счетчика и производить его ремонт имеет право только специалист.

Вмешиваться в работу счетчика потребителям запрещено, ведь в случае обнаружения нарушения гражданина можно подать в суд и наложить значительный штраф .

Об этом говорится в ЕГССР.

За что можно получить штраф

В октябре этого года Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал местного жителя оплатить почти 134 тысяч гривен за газ, как говорится в материалах дела №299/7725/23.

Расследование показало, что гражданин вмешивался в работу счетчика, чтобы снизить оплату за коммунальные услуги. Экспертиза установила, что пломба на счетчике была не заводской, а установленной в результате несанкционированного вмешательства.

Важно! Заменять детали счетчика и производить его ремонт имеет право только специалист.

Из-за этого нарушения был произведен перерасчет объема потребленного газа. Выяснилось, что без учета осталось 3266,07 кубометра. Теперь нарушитель должен оплатить:

132 532,63 гривны – за незафиксированный газ; 2 481 гривна – судебный сбор.

Ранее Politeka также писала о том, что женщина, работающая в отделах образования, культуры и спорта одного из сельских советов Гайсинского района, занималась закупкой электроэнергии для образовательных учреждений по завышенной стоимости. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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