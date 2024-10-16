В то же время он считает, что не всем нужно идти воевать прямо сейчас, но подчеркивает важность быть готовыми заменить других военных в случае необходимости.

Легендарный командир батальона К2, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и Герой Украины Кирилл Верес ненадолго приехал в столицу с фронта и дал важное интервью.

В интервью 24 каналу Верес обратился к гражданским с призывом.

Вереск призвал гражданских снять "розовые очки" и осознать, что рано или поздно каждый может оказаться на фронте. Между тем, военный подчеркнул, что некоторые из гражданских комментариев просто выбешивают бойцов ВСУ.

"Если мы ничего не изменим, то нам пиздец. Гражданские должны снять "розовые очки". Когда я говорю, чтобы учились в тылу, то не писать дебильные комментарии вроде "вы должны нас научить". Ты или будешь иметь навыки, или умрешь", – заявил он.

В то же время он считает, что не всем нужно идти воевать прямо сейчас, но подчеркивает важность быть готовыми заменить других военных в случае необходимости. Ведь военные тоже не вечны - они теряют на фронте свою жизнь или получают тяжелые ранения, с которыми больше невозможно вернуться на фронт.

"Все в ряды Вооруженных сил - это маразм. Так не нужно. Но люди должны понимать, когда закончатся военные - пойдете вы. В противном случае придет россия... Кто-то думал на оккупированных территориях, что минует война, и теперь они воюют против нас", – подчеркнул Верес.

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