Существуют два простых шага для получения скидки на газ – как отмечают в "Нафтогазе", каждый клиент может получить скидку 1%.

В Украине тариф на газ для клиентов "Нафтогаза", составляющих 98% бытовых потребителей, составляет 7,96 грн - при этом часть украинцев может воспользоваться скидкой в ​​1%.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Следовательно, со скидкой в ​​1% тариф на газ снизится до 7,88 грн. К примеру, если после похолодания вы потребляете голубое топливо на сумму 1000 грн, благодаря скидке ваши расходы сократятся до 990 грн.

"Каждый клиент может получить скидку в 1%", — отмечают в компании. Вот два простых шага для ее получения:

Произведите полную оплату счета до 15 числа текущего месяца. Оплатите через личный кабинет на my.gas.ua или в чате GASUA.

"Обращаем внимание, что скидка не накапливается и начисляется только при отсутствии задолженности. То есть нужно оплатить всю сумму с копейками", - уточнили в "Нафтогазе".

С 2025 года тариф на доставку газа будет перечислен всем потребителям. Хотя сам тариф остался по-прежнему, в платежке будет учитываться также объем потребления за газовый год, который заканчивается в сентябре 2024 года.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", – говорится в сообщении.

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