Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о правильной посадке и уходе за кустом крыжовника.

Правильное время для посадки куста крыжовника — период покоя, который обычно длится с конца осени до начала весны.

Итак, как правильно сажать крыжовник осенью:

В идеале, старайтесь сажать крыжовник в период с ноября по март, так как это дает растению достаточно времени для укоренения до наступления более теплых месяцев.

Однако избегайте посадки крыжовника, когда земля замерзла или заболочена. Если вы купили куст крыжовника, выращенный в контейнере, технически его можно посадить в любое время, но лучше следовать природному ритму и сажать в период покоя для получения наилучших результатов.

Где сажать крыжовник:

Крыжовник достаточно приспосабливаем, предпочитает следующую среду выращивания.

Солнечный свет: Крыжовник процветает на полном солнце, но может переносить полутень. Солнечное место даст вам лучший урожай и более вкусные ягоды крыжовника.

Почва для крыжовника: Хорошо дренированная, плодородная почва обязательна. Крыжовник не любит заболоченную почву, поэтому обязательно добавьте много органики для улучшения дренажа, если в вашем саду тяжелая глинистая почва. Хорошая смесь компоста или хорошо перепревшего навоза сотворит чудеса.

Крыжовник не любит сильных ветров, поэтому по возможности выбирайте защищенное место.

Источник: haxnicks.

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