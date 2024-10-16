На Днепропетровщине будут судить начальницу отдела образования исполкома райсовета Кривого Рога - она подозревается в том, что она нанесла 3 млн грн ущерба при закупке электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Прокуроры Криворожской центральной окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении начальницы отдела образования исполкома одного из районных советов Кривого Рога. Ей инкриминируют служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Расследование установило, что между отделом образования и предприятием был заключен договор на закупку электрической энергии для учебных заведений города. Обвиняемая неоднократно вносила изменения в договор, заключая дополнительные соглашения, в которых безосновательно завышала стоимость электроэнергии.
Не проверив рыночную цену, она подписала акты приемки-передачи и отдел образования безосновательно перечислил средства предприятию. В результате местному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 3 млн грн.
Досудебное расследование проводили следственные отделения полиции №4 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение снабжали сотрудники Управления СБУ в области.
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