На Днепропетровщине будут судить начальницу отдела образования исполкома райсовета Кривого Рога - она ​​подозревается в том, что она нанесла 3 млн грн ущерба при закупке электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры Криворожской центральной окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении начальницы отдела образования исполкома одного из районных советов Кривого Рога. Ей инкриминируют служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Расследование установило, что между отделом образования и предприятием был заключен договор на закупку электрической энергии для учебных заведений города. Обвиняемая неоднократно вносила изменения в договор, заключая дополнительные соглашения, в которых безосновательно завышала стоимость электроэнергии.

Не проверив рыночную цену, она подписала акты приемки-передачи и отдел образования безосновательно перечислил средства предприятию. В результате местному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 3 млн грн.

Досудебное расследование проводили следственные отделения полиции №4 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение снабжали сотрудники Управления СБУ в области.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.