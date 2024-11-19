В городе Балаклея Харьковской области мужчина, занимавший должность лесничего, сотрудничал с российскими военными.
Эту информацию подтвердил приговор, вынесенный Ленинским районным судом Харькова 11 октября.
Согласно материалам дела, после вхождения российских войск в Балаклею обвиняемый согласился на сотрудничество с оккупантами. Они назначили его на должность руководителя лесхоза в оккупационной администрации. Коллаборант организовывал вырубку деревьев для нужд россиян.
После деоккупации Балаклеи мужчина пытался скрываться, но сотрудники Государственного бюро расследований нашли и задержали его.
Решение суда
За свои действия он понес уголовную ответственность. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности по части пятой статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Мужчине назначили наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы, а также конфискации имущества и запрета занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 12 лет.
Приговор еще не вступил в законную силу, и в течение 30 дней с даты провозглашения его можно обжаловать в апелляционном порядке.
Напомним, что ранее подобный случай был с лесником в Купянском районе.
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