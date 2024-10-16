Глава налогового комитета ВРУ Гетманцев раскрыл, что в 2025 году необходимо будет вернуться к обсуждению повышения популярного налога.

В 2025 году хотят вернуться к обсуждению повышения НДС - этот налог является одним из самых эффективных, поскольку его уплачивают все потребители товаров и услуг, независимо от доходов.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ.

В Украине общая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 20%. Однако для определенных категорий товаров, таких как лекарственные средства и сельскохозяйственная продукция, действуют пониженные ставки – 7% и 14% соответственно. НДС является одним из основных инструментов, обеспечивающих поступление в государственный бюджет, и играет немаловажную роль в экономике страны.

"К сожалению, эта дискуссия еще не закрыта. Я просто хочу процитировать слова министра финансов, который отметил, что в случае если между первым и вторым чтением государственного бюджета на 2025 год критически увеличатся расходы, то нам необходимо будет вернуться к вопросу поднятия именно НДС ", - подчеркнул нардеп.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что вопрос повышения НДС может быть вновь рассмотрен в 2025 году.

Этот вопрос активно обсуждался в 2024 году, но в результате Верховная Рада решила повысить военный сбор, который мог бы принести дополнительные 30 миллиардов гривен. Повышение НДС, которое могло бы обеспечить 45-46 миллиардов гривен в бюджет, было отложено по ряду причин.

Одной из основных причин, почему решение о повышении НДС не было принято немедленно, – его влияние на инфляцию. Как отметил Гетманцев, НДС оказывает непосредственное влияние на уровень цен, поскольку является косвенным налогом, который возлагается на конечного потребителя.

Рост ставки НДС привел бы к удорожанию товаров и услуг, что, в свою очередь, могло бы вызвать повышение инфляции в стране. Военный сбор, направленный на уменьшение потребления, имеет противоположный эффект и помогает сдерживать инфляционное давление.

Последние новости в Украине:

В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.

Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.