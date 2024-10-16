Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович пояснила, что новая система пенсионных выплат будет базироваться на двух основных факторах.

В Украине планируется внедрение баллов для пенсионных выплат, которая уже успешно функционирует в Литве и других странах Европейского Союза.

Об этом рассказала СМИ министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович пояснила, что новая система пенсионных выплат будет базироваться на двух основных факторах: количестве отработанных лет и сумме уплаченных ежемесячных взносов. Эти показатели будут превращаться в баллы.

Стоимость одного балла составит 30% средней заработной платы за конкретный год. Например, если человек работал 35 лет и получал среднюю зарплату, он сможет рассчитывать на не менее 30% своего заработка в рамках солидарной пенсионной системы, как отметила чиновник.

"Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза - ни один банк такого прироста не дает", - добавил. он.

Оксана Жолнович сообщила, что Министерство социальной политики планирует ввести профессиональные накопления с 2026 года.

Современная система пенсионного обеспечения прошла через множество изменений, усложнивших вычисление пенсий. Министр подчеркнула, что основной целью нового механизма есть упрощение существующих алгоритмов расчетов.

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