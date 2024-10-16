Об этом рассказала СМИ министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович пояснила, что новая система пенсионных выплат будет базироваться на двух основных факторах: количестве отработанных лет и сумме уплаченных ежемесячных взносов. Эти показатели будут превращаться в баллы.
Стоимость одного балла составит 30% средней заработной платы за конкретный год. Например, если человек работал 35 лет и получал среднюю зарплату, он сможет рассчитывать на не менее 30% своего заработка в рамках солидарной пенсионной системы, как отметила чиновник.
"Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза - ни один банк такого прироста не дает", - добавил. он.
Оксана Жолнович сообщила, что Министерство социальной политики планирует ввести профессиональные накопления с 2026 года.
Современная система пенсионного обеспечения прошла через множество изменений, усложнивших вычисление пенсий. Министр подчеркнула, что основной целью нового механизма есть упрощение существующих алгоритмов расчетов.
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