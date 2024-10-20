Также трудоустройство или увольнение может повлиять на право пенсионера на перерасчет пенсии или получение дополнительной выплаты.

Пенсионерам напомнили о возможностях штрафов , которые могут повлиять на размер их пенсионных выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Часть пенсии может быть уменьшена, если лицо не выполняет требований, связанных со своим статусом.

Причины, по которым можно избавиться от пенсии

Выплаты могут быть сокращены, если пенсионер не сообщает важные изменения в своем статусе, как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

К таким изменениям относятся:

получить ID-карты вместо старого паспорта;

изменение имени или других личных данных;

новый налоговый номер;

смена места регистрации или трудоустройства.

Следует отметить, что это предусмотрено статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также трудоустройство или увольнение может повлиять на право пенсионера на перерасчет пенсии или получение дополнительной выплаты. В случае получения незаконных доплат их следует вернуть, и Пенсионный фонд имеет право получить эти расходы по пенсии.

Обратите внимание! Об изменениях необходимо уведомить в течение 10 дней с момента их установки. Это можно сделать лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через их веб-портал.

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